Chevalier ou Maignan : qui doit être numéro 1 en équipe de France ?

Mike Maignan et Lucas Chevalier se connaissent si bien pour avoir évolué ensemble au LOSC, mais les voilà plus en concurrence que jamais pour le poste suprême en Bleu. À moins d'un an de la Coupe du monde, qui doit être le gardien titulaire de l'équipe de France ? On a posé la question à trois spécialistes.

Rémy Vercoutre : « L’équipe de France est plutôt conservatrice »

240 matchs de Ligue 1, ancien entraîneur des gardiens de l’OL, consultant Ligue 1+

« La question vaut d’être posée. Maignan est dans un grand club (AC Milan) mais, aujourd’hui, Chevalier l’est aussi (PSG) . Cela lui ajoute plus de légitimité. Et je trouve ça plutôt intéressant car il va encore jouer la Ligue des Champions, dans un autre contexte, ce qui va lui permettre d’avoir encore plus d’expérience. On sait que Didier Deschamps aime que ses joueurs aient plus d’expérience. Cela le conforte dans le choix de les prendre, et ensuite éventuellement de les faire jouer. Mais, je vais être très direct : je pense qu’il est encore inopportun, pour le moment, de faire confiance à Lucas Chevalier à ce poste-là. Remettre en cause Mike aujourd’hui n’est pas la meilleure des choses. Maignan a prouvé qu’on pouvait avoir confiance en lui. Il est un leader de cette équipe-là. Après, sur un match avec un peu moins d’importance, si on venait à lancer Lucas Chevalier pour qu’il ait une première cape et que ça lui enlève une certaine forme de pression si jamais on fait appel à lui, je trouverai ça logique. Pour lui donner du temps de jeu, car on n’est pas à l’abri d’une blessure. On a vu que Mike Maignan était parfois un peu fragile, avec des pépins physiques… Mais on sait que l’équipe de France est plutôt conservatrice sur le fait de changer ses gardiens, et je pense que cela n’évoluera pas sous l’ère Deschamps. »…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com