Cherki : son œuvre a sonné

À nouveau buteur et sauveur de l'OL contre Manchester United, Rayan Cherki n'en finit plus de se montrer décisif sans renier son football cette saison. À l'aube d'une fin de campagne plus qu'excitante pour les Lyonnais, il est définitivement temps de prendre un moment pour apprécier le numéro 18 des Gones.

Buteur dans les derniers instants du quart de finale aller de Ligue Europa entre Lyon et Manchester United, Rayan Cherki a une nouvelle fois démontré qu’il était bel et bien en train de faire basculer sa carrière dans une autre dimension cette saison. Déjà brillamment sorti du loft lyonnais en septembre, après avoir provoqué les excuses mi-décembre, il force désormais tout le monde à le constater : il est l’un des meilleurs joueurs du continent cette saison. Que ce soit avec Lyon, comme avec le maillot bleuet, lui qui attend toujours d’être appelé par le double D, le natif du 3e arrondissement de la ville des Lumières a trouvé le footballeur qu’il voulait être, pour notre plus grand bonheur.

Un air de Matisse

Qu’il était bien, debout, les bras en croix, sur un panneau publicitaire du Groupama Stadium, faisant face à une tribune qui n’avait d’yeux que pour lui et sa réactivité pour aller au devant d’un André Onana. Jeudi soir, il a porté à 5 buts et 10 passes décisives son total sous Paulo Fonseca. Avec un coach aussi haut en couleur (et haut en tribune), le mélange est épatant et Cherki reprend vie après un vrai creux à l’hiver. Dans son sillage, et celui d’un Georges Mikautadze sous son meilleur jour, Lyon tout entier peut se prendre à rêver d’une fin de saison pleine de promesses. Si loin à l’automne, la deuxième place du championnat n’est plus qu’à quatre petits points et l’ambition de remporter la Ligue Europa est toujours vivace après le nul de jeudi soir. Mais tout ça ne doit pas faire oublier le fait que le plaisir que procure Cherki va au-delà des résultats bruts : il est là question de sensibilité artistique.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com