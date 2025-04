Cherki estime que les Mancuniens craignent les Lyonnais

Il n’a pas tort.

« Quand on voit qu’ils viennent avec deux milieux défensifs, c’est qu’ils nous craignent particulièrement. » Rayan Cherki a réagi au match nul obtenu sur le fil par son OL contre Manchester United (2-2). Au micro du diffuseur Canal +, le buteur de l’égalisation a joliment affiché ses ambitions pour le retour : « J’espère que là-bas, ils ne vont pas faire la même chose, parce que nous, on va y aller pour jouer offensivement et pour prouver qu’on a un très bon football et avoir une seule idée en tête : la victoire. » 17 ans après le match nul des coéquipiers de Karim Benzema à Old Trafford, s’imposer serait une bonne idée.…

UL pour SOFOOT.com