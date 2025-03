Chemsdine Talbi choisit le Maroc, au grand dam de la Belgique

la présence de Rudi Garcia n’aura pas suffi.

L’attaquant belgo-marocain Chemsdine Talbi a opté pour la sélection des Lions de l’Atlas plutôt que pour les Diables Rouges. Un choix qui a fortement déplu au directeur technique de la fédération belge, Vincent Mannaert, et qui n’a pas manqué de le faire savoir aux autres jeunes binationaux, rapporte L’Équipe : « Avant de les sélectionner, ils doivent nous faire savoir s’ils veulent choisir la Belgique. Ils sont nés ici et ont fait leur éducation en Belgique, où les clubs ont investi beaucoup de temps et d’énergie. Et si, à un moment donné, ils ne peuvent pas choisir la Belgique, c’est leur droit, mais nous continuerons avec les joueurs qui le souhaitent. » …

RA pour SOFOOT.com