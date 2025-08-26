Chelsea vend un joueur pour 27 millions et prouve qu’il ne sait pas seulement acheter
Et non, cette fois-ci ce n’est pas à Strasbourg.
À force d’empiler les recrues, on en oublierait presque que Chelsea sait aussi vendre. Et plutôt bien. Dernier exemple en date avec Carney Chukwuemeka . Le milieu anglais rejoint officiellement le Borussia Dortmund contre un chèque de 27 millions d’euros. Il quitte Chelsea après 32 apparitions sous le maillot des Blues , après être arrivé d’Aston Villa pour un peu plus de 20 millions en 2022.…
TA pour SOFOOT.com
