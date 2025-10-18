Chelsea termine Nottingham Forest
Nottingham Forest 0-3 Chelsea
Buts : Acheampong (49 e ), P. Neto (52 e ) & R. James (84 e ) pour les Blues
Expulsion : Gusto (87 e ) pour les Blues …
JB pour SOFOOT.com
