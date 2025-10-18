information fournie par So Foot • 18/10/2025 à 15:38

Chelsea termine Nottingham Forest

Nottingham Forest 0-3 Chelsea

Buts : Acheampong (49 e ), P. Neto (52 e ) & R. James (84 e ) pour les Blues

Expulsion : Gusto (87 e ) pour les Blues …

JB pour SOFOOT.com