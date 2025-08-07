Chelsea se déleste de deux nouveaux joueurs
D’un club dépensier à un autre.
Chelsea réalise un joli ménage de printemps en ce mois d’août. Marc Guiu, grand espoir du football espagnol qui a brillé la saison passée en Ligue Conférence, va rejoindre Sunderland en prêt pour une saison . Pas de Strasbourg pour l’avant-centre de 19 ans formé au Barça mais la Premier League, pour s’aguerrir dans le meilleur championnat du monde. C’est le seizième joueur qui quitte les Blues cet été. Bon okay, six sont partis dans le club satellite, mais quand même. …
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer