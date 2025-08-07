 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chelsea se déleste de deux nouveaux joueurs
information fournie par So Foot 07/08/2025 à 09:10

D’un club dépensier à un autre.

Chelsea réalise un joli ménage de printemps en ce mois d’août. Marc Guiu, grand espoir du football espagnol qui a brillé la saison passée en Ligue Conférence, va rejoindre Sunderland en prêt pour une saison . Pas de Strasbourg pour l’avant-centre de 19 ans formé au Barça mais la Premier League, pour s’aguerrir dans le meilleur championnat du monde. C’est le seizième joueur qui quitte les Blues cet été. Bon okay, six sont partis dans le club satellite, mais quand même. …

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Copyright © 2025 So Foot

