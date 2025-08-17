Chelsea se cogne sur Crystal Palace

Chelsea 0-0 Crystal Palace

Qui a dit que le spectacle était plus beau outre-manche ?

Curiosité de la saison à venir de Premier League après son titre mondial, Chelsea s’est pris les pieds dans Crystal Palace pour ses grands débuts avec un derby londonien achevé sur un score nul et vierge (0-0). Une rencontre que l’on retiendra notamment pour cette drôle de situation : alors qu’Eberechi Eze pensait avoir ouvert le score d’un superbe coup-franc direct, M. England a annulé le but en raison de la position de Marc Guéhi, trop près du mur des Blues .…

TB pour SOFOOT.com