Chelsea s'en sort bien contre Arsenal, qui reste leader
Cette rencontre promettait du spectacle, mais Blues comme Gunners ont déçu ce dimanche pour l'affiche de Premier League. En supériorité numérique pendant une bonne partie du match, Arsenal n'a jamais su faire sauter le verrou Chelsea. Les hommes de Mikel Arteta restent leaders du championnat d'Angleterre.
Chelsea 1-1 Arsenal
Buts :
Plus d’informations à venir sur sofoot.com… …
Par Théo Juvenet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
