Chelsea prépare déjà son mercato 2026 en s'offrant un attaquant de... Strasbourg

Le mercato est fermé ? Pas de problème, Chelsea met de côté.

L’attaquant de Strasbourg, Emanuel Emegha rejoindra Chelsea à l’été 2026 . Le club londonien a officialisé, ce vendredi, l’arrivée de l’international néerlandais dans ses rangs à partir de la saison prochaine , pour un contrat de sept ans . Auteur de quatorze réalisations en 27 apparitions la saison dernière, le joueur de 22 ans pourra continuer à se faire les dents chez les petit frère strasbourgeois pour une année de plus, entre la Ligue 1 et la Ligue Conférence.…

KM pour SOFOOT.com