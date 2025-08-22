Chelsea parvient encore à vendre un indésirable
Rennes et Chelsea, même combat.
Vous voulez vous débarrasser d’un objet dont vous ne souhaitez plus ? Demandez Chelsea au 0987 376 837 et il règlera tous vos problèmes ! Chelsea n’a acheté pour rien lors des saisons précédentes, mais il faut bien admettre que le club londonien sait vendre désormais.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
