Chelsea officialise l'arrivée de Liam Rosenior avec un contrat très longue durée
La magie de la signature à distance avec YouSign .
À peine deux heures après avoir annoncé son départ en conférence de presse — tout en assurant que rien n’était encore officiellement signé —, Liam Rosenior est officiellement le nouvel entraîneur de Chelsea.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer