information fournie par So Foot • 06/01/2026 à 12:14

Chelsea officialise l'arrivée de Liam Rosenior avec un contrat très longue durée

À peine deux heures après avoir annoncé son départ en conférence de presse — tout en assurant que rien n’était encore officiellement signé —, Liam Rosenior est officiellement le nouvel entraîneur de Chelsea.…

SW pour SOFOOT.com