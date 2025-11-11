 Aller au contenu principal
Chelsea marche sur St. Polten et talonne l'OL
information fournie par So Foot 11/11/2025 à 23:29

Le coup de folie pour Bompastor !

« T’as rien compriiiiiiis. Quand tu dis que c’est une mélodieeeeee. » Le Chelsea de Sonia Bompastor s’est rendu en Autriche pour retrouver la victoire, après son match nul à Arsenal en championnat, et la fait dans la bonne humeur. L’air de la Basse-Autriche est vivifiant, puisque les Londoniennes en ont mis six à Sankt Pölten (6-0) . Chelsea signe sa plus large victoire en Ligue des champions depuis la double confrontation contre les Albanaises de Vllaznia, en 2022, et un 7-0 infligé à l’aller. En Autriche, quatre buts ont été inscrits en seconde période, dont deux par son inévitable capitaine australienne, Samantha Kerr. La Française Sandy Baltimore a joué toute la rencontre. Chelsea passe deuxième du classement de la phase de ligue, deux points derrière l’OL Lyonnes, et accueille Barcelone pour son prochain match en C1. « C’est pas finiiii, folieeee ».

UL pour SOFOOT.com

  • Un joli chèque promis aux Congolais en cas de barrages
    Un joli chèque promis aux Congolais en cas de barrages
    information fournie par So Foot 11.11.2025 23:54 

    « Numérobis, tu as trois mois jour pour jour, top chrono ! Si tu réussis, je te couvrirai d’or. » La promesse du président de la République démocratique du Congo paraît démente, mais elle serait bien réelle. Selon Sport News Africa , Félix Tshisekedi a promis ce ... Lire la suite

  • Le Paris FC repris dans un scenario cruel par le Real Madrid
    Le Paris FC repris dans un scenario cruel par le Real Madrid
    information fournie par So Foot 11.11.2025 23:08 

    Real Madrid 1-1 Paris FC Buts : Weir (90 e + 8) pour les Madrilènes // Azzaro (SP, 41 e ) pour les Parisiennes Pas d’arbitrage maison à Valdebebas. La séquence de la 88 e minute a été longue, très longue pour les Parisiennes. Oui, Clara Matéo a touché la cheville ... Lire la suite

  • L'OL Lyonnes et Ada Hegerberg en patronnes contre Wolfsburg
    L'OL Lyonnes et Ada Hegerberg en patronnes contre Wolfsburg
    information fournie par So Foot 11.11.2025 22:52 

    Sans forcer, l'OL Lyonnes a remporté son dixième match de la saison contre un timide Wolfsburg. Les Fenottes s'emparent de la première place de la phase de ligue de Ligue des champions. La course au neuvième titre est lancée. OL Lyonnes 3-1 Wolfsburg Buts : Hegerberg ... Lire la suite

  • Quand João Neves appelle les Portugais à aller voter
    Quand João Neves appelle les Portugais à aller voter
    information fournie par So Foot 11.11.2025 22:00 

    Le Portugal, la circonscription tant convoitée par Manuel Valls. João Neves et Madalena Aragão, sa compagne, sont les acteurs d’une campagne de sensibilisation du gouvernement portugais. Celle-ci vise à inciter les citoyens portugais résidant à l’étranger à voter ... Lire la suite

