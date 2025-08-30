Chelsea garnit encore un peu plus son attaque avec Alejandro Garnacho
Ça faisait quelques jours que Chelsea n’avait plus recruté, on commençait à s’inquiéter !
Les Blues ont officialisé ce samedi la signature d’Alejandro Garnacho en provenance de Manchester United . Le club a annoncé la nouvelle dans la foulée de sa victoire face à Fulham (2-0). L’Argentin de 21 ans a signé un contrat à Londres jusqu’en 2032. Selon The Athletic, le montant du transfert avoisinerait les 46 millions d’euros, faisant de l’attaquant la quatrième vente la plus élevée de l’histoire du club mancunien, après Cristiano Ronaldo (94 millions d’euros), Romelu Lukaku (74 millions) et Ángel Di María (63 millions).…
FL pour SOFOOT.com
