Chelsea fait le minimum contre Tottenham
Tottenham 0-1 Chelsea
But : Caicedo (34 e ) pour les blues
En court déplacement londonien au Tottenham Hotspurs Stadium, Chelsea a assuré le minimum pour repartir avec les trois points (0-1). Le pressing intense des Blues a payé à la demi-heure de jeu, Moisès Caicedo parvenant à récupérer le ballon dans les pieds de Micky van de Ven devant la surface, avant de transmettre à Joäo Pedro, dont le ballon placé en lucarne n’a laissé aucune chance à Guglielmo Vicario (34 e ).…
AB pour SOFOOT.com
