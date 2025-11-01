 Aller au contenu principal
Chelsea fait le minimum contre Tottenham
information fournie par So Foot 01/11/2025 à 20:55

Chelsea fait le minimum contre Tottenham

Chelsea fait le minimum contre Tottenham

Tottenham 0-1 Chelsea

But : Caicedo (34 e ) pour les blues

En court déplacement londonien au Tottenham Hotspurs Stadium, Chelsea a assuré le minimum pour repartir avec les trois points (0-1). Le pressing intense des Blues a payé à la demi-heure de jeu, Moisès Caicedo parvenant à récupérer le ballon dans les pieds de Micky van de Ven devant la surface, avant de transmettre à Joäo Pedro, dont le ballon placé en lucarne n’a laissé aucune chance à Guglielmo Vicario (34 e ).…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank