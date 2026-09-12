 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chelsea et Liverpool calent, Villa et Palace coulent, Hull toujours invaincu
information fournie par So Foot 12/09/2026 à 18:25
Ajouter Boursorama à vos sources

Chelsea et Liverpool calent, Villa et Palace coulent, Hull toujours invaincu

Chelsea et Liverpool calent, Villa et Palace coulent, Hull toujours invaincu

Pierre Sage n’a pas encore la baraka en Angleterre. Revenus à deux partout à l’orgueil, malgré une infériorité numérique provoquée à la demi-heure de jeu par le carton rouge d’Axel Disasi, ses Eagles ont fini par s’incliner à domicile contre Ipswich Town pour prolonger un début de saison décidemment compliqué (2-3) . C’est la troisième défaite en quatre match pour Pierre Sage outre Manche, pour le promu en revanche, c’est un deuxième succès, qui porte à nouveau le sceau de l’ancien toulousain Emersonn .

Embed t.co…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank