Chelsea et Liverpool calent, Villa et Palace coulent, Hull toujours invaincu
Pierre Sage n’a pas encore la baraka en Angleterre. Revenus à deux partout à l’orgueil, malgré une infériorité numérique provoquée à la demi-heure de jeu par le carton rouge d’Axel Disasi, ses Eagles ont fini par s’incliner à domicile contre Ipswich Town pour prolonger un début de saison décidemment compliqué (2-3) . C’est la troisième défaite en quatre match pour Pierre Sage outre Manche, pour le promu en revanche, c’est un deuxième succès, qui porte à nouveau le sceau de l’ancien toulousain Emersonn .
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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