Chelsea accroche un point à Newcastle
Newcastle 2-2 Chelsea
Buts : Woltemade (4 e et 20 e ) pour Newcastle // James (49 e ) et João Pedro (66 e ) pour Chelsea
Une période chacun.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Chelsea accroche un point à Newcastle
Buts : Woltemade (4 e et 20 e ) pour Newcastle // James (49 e ) et João Pedro (66 e ) pour Chelsea
Une période chacun.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
La boucle est bouclée. À 41 ans, Thiago Silva espère encore et toujours disputer la Coupe du monde avec le Brésil en fin de saison alors qu’il n’a plus été appelé depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar. Alors pour maximiser ses chances de taper dans l’œil de Carlo ... Lire la suite
The decision. Quelques mois après son départ de l’AC Milan vers l’Arabie saoudite et Al-Hilal, Theo Hernandez a livré ses vérités dans un entretien accordé à La Gazetta dello Sport . L’occasion d’affirmer que son souhait était de rester à Milan. « J’aurais mérité ... Lire la suite
Un calendrier pour une fois allégé ? Pas tout à fait. Alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 démarre ce dimanche avec un Maroc-Comores, la CAF a annoncé des modifications dans l’organisation du tournoi. Après l’édition 2027, prévue dans deux ans tout pile ... Lire la suite
"Je me sens prêt", a déclaré samedi le capitaine du Maroc Achraf Hakimi, encore incertain, en raison d'une blessure, de disputer le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Comores.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer