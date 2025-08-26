Cheikh Tidiane Sabaly met fin à sa grève et retourne à l’entraînement
La grève est terminée.
Fin de bras de fer à Metz puisque Cheikh Tidiane Sabaly a rangé son dossard de gréviste . L’attaquant sénégalais (4 sélections, 1 but) a repris l’entraînement collectif ce mardi après-midi, à l’approche de la réception du Paris FC dimanche pour la 3 e journée de Ligue 1.…
TA pour SOFOOT.com
