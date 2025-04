Cheikh Ndoye dézingue Reims

Éliminé en demi-finale de la Coupe de France par Reims ce mercredi, le capitaine des Cannois, Cheikh Ndoye, est apparu frustré à l’issue de la rencontre : « L’équipe s’est donnée à fond, malheureusement, on a perdu. C’est une frustration totale, une déception, a soufflé l’ancien joueur du SCO, buteur de la tête dans cette partie. On a bien joué, on n’a pas de regrets. Malheureusement, on perd comme ça : le football est cruel. C’est une équipe de Ligue 1 qui ne veut pas jouer, raison pour laquelle ils sont là en Championnat. » …

TM pour SOFOOT.com