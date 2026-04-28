Charles III en défenseur de l'unité anglo-américaine devant le Congrès

par Nandita Bose et Patricia Zengerle

Le roi Charles d'Angleterre va s'adresser mardi devant le Congrès, au deuxième jour de sa visite d'Etat aux Etats-Unis, en insistant sur l'importance de l'unité anglo-américaine et la nécessité de défendre les valeurs de la démocratie.

Charles III et la reine Camilla sont arrivés lundi à Washington pour une visite d'Etat de quatre jours dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Londres au sujet de la guerre menée par Donald Trump contre l'Iran.

Au Capitole, le monarque ne s'exprimera pas sur les différends politiques entre le président américain et le Premier ministre britannique Keir Starmer, mais soulignera les valeurs communes aux deux pays, à savoir le devoir de promouvoir la paix et la démocratie, tout en protégeant l'environnement et la liberté religieuse.

"À maintes reprises, nos deux pays ont toujours trouvé des moyens de se rapprocher", compte souligner Charles III, selon une source proche du palais.

Planifiée de longue date, cette première visite d'un souverain britannique aux Etats-Unis depuis deux décennies, qui marque le 250e anniversaire de l'indépendance américaine, tombe en plein conflit moyen-oriental, lequel exacerbe les tensions entre Donald Trump et le gouvernement de Keir Starmer, vilipendé par le président américain pour son refus de soutenir l'offensive lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre Téhéran.

Même si Donald Trump a récemment atténué ses critiques envers la Grande-Bretagne, un courriel interne du Pentagone a exposé comment les Etats-Unis pourraient revoir leur position sur les îles Malouines, revendiquées par l'Argentine, en guise de sanction pour son manque de soutien.

"RELATION SPÉCIALE"

Le discours du roi, prévu à 15h00 (19h00 GMT) sera le deuxième prononcé par un souverain britannique devant le Congrès américain. Sa mère, Elisabeth II, s'était adressée aux deux chambres en 1991.

Charles III devrait s'exprimer pendant une vingtaine de minutes, en mettant l'accent sur la "relation spéciale" unissant

les deux nations et sur la manière dont leur alliance peut contribuer à la sécurité et à la prospérité mondiales.

Il rappellera sa fierté d'avoir servi dans la Royal Navy et les liens étroits unissant les Etats-Unis et le Royaume-Uni en matière de défense, de renseignement et de sécurité, des liens mis à rude épreuve par les critiques de Donald Trump sur les capacités militaires britanniques.

Le roi d'Angleterre devrait également évoquer l'Otan, l'Ukraine, mettre en garde contre l'unilatéralisme et faire allusion à la fusillade survenue samedi soir lors du gala de la presse à Washington.

Le contenu du texte a été rédigé sur les conseils du gouvernement britannique mais Charles en a défini en grande partie le style et le ton, insiste-t-on au palais.

Le discours sera suivi d'un dîner d'Etat.

Mercredi, Charles et Camilla se rendront à New York pour un hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001.

Leur visite s'achèvera jeudi en Virginie par une rencontre avec des personnes engagées dans la protection de l'environnement, un sujet qui tient particulièrement à coeur au souverain britannique.

Le couple royal se rendra ensuite aux Bermudes.

(Avec Michael Holden à Londres, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)