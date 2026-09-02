Charles III, Camilla et les Macron visitent ensemble l'exposition de la tapisserie de Bayeux

Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés mercredi au British Museum avec le roi Charles III et la reine Camilla pour visiter en avant-première l'exposition de la tapisserie de Bayeux, l'occasion également pour le président français de rencontrer pour la première fois le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham.

Avant leur visite au célèbre musée londonien, le président français et son épouse se sont rendus chez le roi et la reine pour une visite loin des caméras, dans leur résidence de Clarence House.

Les deux couples sont ensuite arrivés ensemble au British Museum, le roi et le président français dans une voiture, la reine et Brigitte Macron dans une autre, pour visiter, avant son ouverture au public le 10 septembre, l'exposition de cette oeuvre du XIe siècle illustrant la conquête de l'Angleterre en l'an 1066 par Guillaume le Conquérant.

Le Premier ministre Andy Burnham et son épouse Marie-France van Heel, arrivés un peu plus tôt, les y attendaient.

Emmanuel Macron avait personnellement décidé de prêter la tapisserie pour un an lors de sa visite d'Etat au Royaume-Uni en juillet 2025, afin de "revivifier la relation culturelle" et marquer "la confiance" actuelle entre Paris et Londres.

Andy Burnham a salué d'avance "un moment majeur dans l'histoire" des deux pays. "Alors que nous célébrons notre patrimoine commun, le président Macron et moi-même continuerons à renforcer les liens entre nos deux nations", a-t-il indiqué dans un communiqué.

La tapisserie est parvenue le 10 juillet au British Museum, malgré les objections de certains experts et défenseurs du patrimoine en France, qui redoutaient une dégradation irréversible. La ministre française de la Culture, Catherine Pégard, s'est réjouie mi-juillet, à Londres, d'y voir ce joyau presque millénaire "en très bon état".

La tapisserie, longue de 70 mètres et exposée pour la première fois à plat et d'un seul tenant, doit rester à Londres jusqu'au 11 juillet 2027.

Lorsqu'elle reviendra à Bayeux en Normandie, dans l'ouest de la France, Emmanuel Macron ne sera plus président.

"Bel exemple de coopération"

C'est donc un dirigeant en fin de règne qui rencontre à Londres un Premier ministre britannique fraîchement installé. Après la visite de l'exposition mercredi, les deux dirigeants se retrouveront jeudi pour un entretien et un déjeuner à Downing Street.

Andy Burnham a remplacé mi-juillet Keir Starmer, travailliste comme lui. Le président français est le deuxième dirigeant étranger qu'il reçoit après l'Ukrainien Volodomyr Zelensky fin juillet.

Après des années de relations franco-britanniques en dents de scie, le duo Macron-Starmer affichait une certaine complicité, sur le soutien à l'Ukraine comme sur la recherche de solutions pour rouvrir le détroit d'Ormuz, bloqué par la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran.

La complicité sera-t-elle renouvelée avec Andy Burnham, qui s'est concentré jusqu'ici sur les questions intérieures?

La lutte contre les traversées de la Manche par des migrants sur de petites embarcations reste un sujet central pour Londres.

"Le prêt de la tapisserie est un bel exemple de coopération franco-britannique, cette même coopération qui nous a permis de ramener le nombre de traversées de petits bateaux à son plus bas niveau depuis sept ans", a déclaré mercredi Andy Burnham devant le Parlement.

Le gouvernement britannique, qui a enregistré cet été le nombre le plus bas d'arrivées de migrants depuis 2019, a salué le succès de son accord avec la France, renouvelé pour trois ans en avril.

Les discussions entre les deux dirigeants devraient aussi porter sur l'Ukraine et le Moyen-Orient, et sur la coopération en matière de défense, alors qu'Emmanuel Macron plaide pour renforcer le "pilier européen" de l'Otan face à un engagement américain de plus en plus incertain.

Les deux parties disent également vouloir "poursuivre le rapprochement avec l'Union européenne" engagé par Keir Starmer, dix ans après le Brexit.

"On peut s'attendre à pas mal de tapes dans le dos", d'autant qu'Andy Burnham voudra "s'inscrire dans la continuité de Starmer" qui a amélioré les relations "avec les grands dirigeants de l'UE", a indiqué à l'AFP Anand Menon, politiste au King's College de Londres.

Mais si les deux pays collaborent bien "de façon bilatérale", le "vrai enjeu" britannique est de se "rapprocher de l'UE, et nous savons tous que l'un des grands obstacles, c'est la fermeté des Français", notamment sur l'agriculture, a-t-il ajouté.

Alors que la date du prochain sommet UE/Royaume-Uni reste incertaine, l'Elysée a déjà prévenu: si la France veut aller "aussi loin que possible" dans ce "rapprochement", les Britanniques sont sortis de l'UE et il est exclu qu'ils puissent choisir les politiques qui les arrangent.