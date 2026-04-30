Chancelier "totalement inefficace" et Allemagne "en ruine" : Trump s'emporte encore contre Merz

Le chancelier allemand avait appelé au retour d'un "partenariat transatlantique fiable", dans une allusion aux relations actuelles avec le locataire de la Maison blanche.

Donald Trump et Friedrich Merz, dans le Bureau ovale de la Maison blanche, le 3 mars 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Donald Trump a renouvelé jeudi 30 avril ses critiques à l'encontre du chancelier allemand, Friedrich Merz, l'exhortant à se concentrer sur la fin de la guerre en Ukraine plutôt que "d’interférer" dans le dossier iranien.

Il s'agit de la deuxième attaque du président américain contre Friedrich Merz, au lendemain de déclarations vindicatives dans lesquelles Donald Trump a dit envisager une réduction des forces armées américaines en Allemagne, pays membre de l'Otan, où quelque 35.000 soldats américains sont stationnés.

"Le chancelier allemand devrait consacrer plus de temps à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine (où il s'est montré totalement inefficace !), et à redresser son pays en ruine, notamment en matière d'immigration et d'énergie", a vociféré Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Il a ajouté que le chancelier allemand devrait "passer moins de temps à interférer dans les efforts déployés pour éliminer la menace nucléaire iranienne, contribuant à rendre le monde, et l'Allemagne, plus sûrs !".

Nouvel appel Trump/Poutine

Le président américain semblait particulièrement furieux des propos tenus lundi par le Friedrich Merz, qui avait estimé que "les Américains (n'avaient) visiblement aucune stratégie" en Iran et que Téhéran "humiliait" la première puissance mondiale. Ces nouvelles déclarations du dirigeant américain interviennent également au lendemain d'un entretien téléphonique avec le président russe, Vladimir Poutine, qui, selon Donald Trump, a porté principalement sur la fin de la guerre en Ukraine.