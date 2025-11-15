Chancel Mbemba, les miracles du demi-Dieu congolais

Pilier et capitaine de la sélection de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba continue de porter son pays sur ses épaules. Jeudi dernier, son but a offert la victoire face au Cameroun, perpétuant l’espoir de participation au prochain mondial de tout un peuple, dans lequel il est considéré comme un demi-Dieu.

Rarement la République Démocratique a joué aussi gros. Après un demi-siècle d’attente, une qualification pour la Coupe du monde 2026 n’a jamais été aussi proche. Mais le chemin n’a jamais été aussi rude. Face au Cameroun jeudi dernier, les Léopards sont parvenus à faire plier les Lions indomptables (0-1) et donner du baume au cœur à tous les 1 200 supporters congolais, qui ont fait vibrer le stade Al Barid de Rabat sous la pluie, mêlant chants, tambours et danses comme pour insuffler leur énergie à leurs héros. Pendant ce temps au centre de la défense, Chancel Mbemba a une nouvelle fois incarné l’âme de cette équipe qui espère revivre une Coupe du monde après celle de 1974 disputée sous l’appellation du Zaïre.

🇨🇲 - 🇨🇩 Chancel Mbemba offre la victoire à la RD Congo face au Cameroun dans le temps additionnel ! Les Léopards affronteront le Nigeria en finale des barrages africains de qualification pour le Mondial. #lequipeFOOT pic.twitter.com/hGhk21OmhC…

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com