Championship : Le joueur de Julien Stéphan se bat avec le coach adverse
Quand ça ne marque pas, ça cogne.
Ce mercredi soir, loin de la Ligue des champions, se disputait un match de la huitième journée de Championship, entre les Queens Park Rangers de Julien Stéphan et Oxford United. Si les hommes de l’ancien entraîneur de Rennes ont légèrement dominé la rencontre, celle-ci s’est soldée par un 0-0 et une fin de partie chaotique.…
KM pour SOFOOT.com
