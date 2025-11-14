 Aller au contenu principal
Chambrage, bagarre, carton rouge : l’équipe de France U17 file en huitièmes du Mondial
14/11/2025

Comme des grands.

L’aventure dans ce Mondial U17 continue pour l’équipe de France. Malgré un coup d’arrêt en phase de poules, les Bleuets ont remis la marche en avant durant les seizièmes de finale. Ce vendredi, la bande à Lionel Rouxel a disposé de la Colombie (2-0) grâce au Marseillais Antoine Valero et au Parisien Pierre Mounguengue.…

EL pour SOFOOT.com

