Ceuta : plus de 5.300 migrants sont retournés au Maroc en un mois, selon le gouvernement espagnol

Des migrants dans un camp temporaire dressé à Ceuta par les autorités espagnoles, le 13 septembre 2026 ( AFP / Antonio Sempere )

Plus de 5.300 des migrants restés à Ceuta après les entrées massives de juillet sont retournés au Maroc en l'espace d'un mois, a assuré dimanche le gouvernement espagnol.

Angel Victor Torres, ministre chargé de piloter la réponse du gouvernement, a indiqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que 5.321 personnes étaient "rentrées volontairement" au Maroc depuis le 10 août.

Les critiques sur la rapidité avec laquelle les migrants sont renvoyés depuis ce territoire espagnol d'Afrique du Nord de 18,5 km² et 80.000 habitants fragilisent le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez à l'approche des élections de l'année prochaine.

La majorité des plus de 70.000 migrants qui étaient entrés à Ceuta les 30 et 31 juillet étaient retournés au Maroc dans les heures qui avaient suivi leur arrivée.

Plusieurs milliers sont toutefois restés à Ceuta, où la situation s'est depuis dégradée, donnant lieu à des épisodes de violence et à des manifestations quasi quotidiennes de la population locale, qui réclame un retour à la normale.

Le gouvernement a dû identifier les milliers de migrants qui sont restés plusieurs semaines afin de vérifier s'ils avaient droit à l'asile, tandis que les enfants non accompagnés ne peuvent pas être expulsés sommairement.

Quatre-vingt-dix personnes ont "renoncé" à leur demande de protection internationale et "près de 1.000 personnes sont en cours d'enregistrement dans le but de pouvoir finaliser leurs procédures de retour", a ajouté M. Torres.

Le ministre n'a pas précisé combien de migrants restaient à Ceuta, un chiffre qui suscite constamment la controverse entre le gouvernement de gauche et la ville dirigée par les conservateurs.

Vendredi, le dirigeant de Ceuta, Juan Jesus Vivas, du principal parti d'opposition de droite, le Parti populaire (PP), a estimé leur nombre à 13.000, mais les évaluations du gouvernement sont nettement plus basses.

Les habitants, accusant le gouvernement d'avoir abandonné la ville, manifestent régulièrement tandis que des migrants continuent de camper sur les plages et de dormir dans les rues.

Le ministère des Migrations a annoncé dimanche l'ouverture de 864 nouvelles places dans des centres d'hébergement provisoires, portant le total à environ 4.300, avec l'objectif d'atteindre 6.000 "dans un avenir proche".