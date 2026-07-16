Les Argentins ont cramé les antisèches de Jordan Pickford

Une antisèche n’empêche pas de ramasser une mauvaise note. Ce mercredi soir, après la défaite des Anglais contre l’Argentine, les hommes de Lionel Scaloni ont eu le bonheur de retrouver lors de leurs célébrations la gourde de Jordan Pickford . Sur celle-ci étaient inscrites toutes les informations nécessaires sur les potentiels tireurs argentins en cas de séance de tirs au but.

On peut notamment y lire « Messi feinte à gauche et tir à droite, De Paul rester droit et central, plonger à gauche. » Une séquence amusante qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des joueurs argentins, qui se sont vite rassemblés autour de la bouteille.…

ABS pour SOFOOT.com