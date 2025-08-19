Cette nouvelle façon d’utiliser Vinted surprend tout le monde

Un Français sur trois possède un compte Vinted

Lancée en France en 2013, la plateforme Vinted connaît un succès fulgurant. Fin 2024, on recensait plus de 23 millions d’utilisateurs dans l’Hexagone, soit près d’un tiers de la population. La France est le premier marché de l’application lituanienne, avec 30% du total des inscrits. Les Vinties français sont séduits par le concept de la revente et ses multiples avantages:

faire de la place dans son dressing;

compléter ses revenus;

adopter une démarche circulaire en offrant une seconde vie à ses vêtements.

Avec autant d’utilisateurs, la concurrence s’accroît et il est de plus en plus difficile de se démarquer. Cette activité est aussi chronophage, nécessitant d’être réactif pour répondre aux demandes et gérer les envois dans les délais impartis. Si vous manquez de temps ou de motivation, ou si vous êtes peu à l’aise avec le numérique, vous pouvez déléguer la vente de vos vêtements à un tiers.

Cette astuce (payante) vous permet de vendre vos vêtements sans effort

Le gestionnaire de compte est un tiers chargé de gérer vos ventes à votre place. Le site Reusses («sœurs» en verlan) met en contact des particuliers désireux de se débarrasser de leurs affaires avec d’autres à la recherche d’un revenu d’appoint. La plateforme rassemble une communauté de plus de 1.000 «Reusses» partout en France. Le principe est simple:

la vendeuse vient directement à votre domicile. Elle examine les articles auxquels vous souhaitez offrir une seconde vie et les emporte chez elle;

elle établit un inventaire détaillé et fixe un prix plancher pour chaque article, en accord avec vous;

elle se charge de toutes les étapes à votre place: photos, rédaction de l’annonce, gestion des demandes d’information, négociation, préparation et envoi des colis.

En déléguant la gestion de vos ventes, vous bénéficiez non seulement d’un gain de temps, mais également d’une expertise. Les vendeuses maîtrisent le marché de la seconde main. Elles savent mettre les articles en valeur grâce aux photos et rédiger des annonces attractives. Elles négocient à votre place pour vendre au meilleur prix. Vous êtes sûr de maximiser vos profits.

Quel gain pouvez-vous espérer?

Pour se rémunérer, le gestionnaire de compte facture un prix fixe par article ou prélève une commission sur le montant de la vente réalisée. Si vous faites appel à «Reusses», vous percevez entre 40% du prix de vente pour un article de moins de 100 euros et 70% du prix de vente si le montant dépasse 500 euros . Seuls les articles d’une valeur supérieure à 20 euros sont acceptés. Vous recevez le bénéfice de vos ventes tous les mois, via un compte Stripe .

La rémunération du gestionnaire de compte vient amputer vos revenus. Si vous vendez des articles à petit prix, le montant encaissé peut vous paraître dérisoire. Pour autant, cette méthode permet de récupérer une partie de la somme sans effort. Cette solution évite de garder des vêtements inutilisés dans les armoires. Certains intermédiaires indépendants gèrent seulement la partie vente. C’est donc à vous de prendre les photos, de préparer et de déposer les colis. Dans ce cas, l’intérêt de l’opération est plus limité.

Vinted no1 des ventes de vêtements en France Selon un baromètre de l’Institut français de la mode (IFM), Vinted est l’enseigne ayant vendu le plus de vêtements en France au premier trimestre 2025 (ventes en ligne et en magasin confondues). L’application lituanienne devance Amazon et Kiabi . La plateforme a réalisé un chiffre d’affaires de 813 millions d’euros en 2024 (+36% en un an). Son bénéfice net atteint 77 millions d’euros , soit une progression de plus de 330% par rapport à 2023.

