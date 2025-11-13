 Aller au contenu principal
Cette grande nation du foot que les Bleus vont retrouver, 10 ans plus tard
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 13:53

Un amical, seulement sur le papier.

Dans l’attente d’une qualification au prochain Mondial qui pourrait arriver ce jeudi soir contre l’Ukraine, l’équipe de France programme déjà sa préparation pour arriver en Amérique dans les meilleures dispositions . Pour se faire, Canal+ a confirmé ce mercredi que les Bleus affronteront le Brésil pour une rencontre amicale . Et pour se mettre dans les conditions adéquates du prochain été, ce match se jouera aux États-Unis, à Boston.

