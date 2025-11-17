Cette fois, c'est la bonne pour le Barça et le Camp Nou
Home sweet home.
Après deux ans d’attente, une récente réouverture au public et même une visite de Lionel Messi, c’est désormais officiel. Ce lundi, le FC Barcelone a annoncé que son match prévu samedi, à 16h15 contre l’Athletic Club pour la 13 e journée de Liga, se jouerait au Camp Nou. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
