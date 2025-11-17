 Aller au contenu principal
Cette fois, c'est la bonne pour le Barça et le Camp Nou
information fournie par So Foot 17/11/2025 à 17:29

Cette fois, c'est la bonne pour le Barça et le Camp Nou

Cette fois, c'est la bonne pour le Barça et le Camp Nou

Home sweet home.

Après deux ans d’attente, une récente réouverture au public et même une visite de Lionel Messi, c’est désormais officiel. Ce lundi, le FC Barcelone a annoncé que son match prévu samedi, à 16h15 contre l’Athletic Club pour la 13 e journée de Liga, se jouerait au Camp Nou.

