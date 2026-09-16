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Ces minots qui ont une carte à jouer à l’OM
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 21:56
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Ces minots qui ont une carte à jouer à l’OM

Ces minots qui ont une carte à jouer à l’OM

Face aux délicatesses économiques de l’Olympique de Marseille, l’absence de recrues et la nécessité de disputer à la fois le championnat et la Ligue Europa, les jeunes pousses marseillaises vont avoir leur mot à dire cette saison. Après Keyliane Abdallah et Tadjidine Mmadi qui ont été dans chaque groupe olympien depuis le retour de la Ligue 1, quels autres Minots pourraient avoir un coup à jouer ?

→ Kelyann Bezahaf, l’heure de concrétiser les promesses estivales

Pour commencer sa dixième saison sous les couleurs olympiennes, Kelyann Bezahaf a paraphé son premier contrat professionnel avec son club formateur, le 9 juillet dernier, jusqu’en 2028. Après être devenu l’un des cadres de la Pro 2, la réserve olympienne, sous l’égide de Romain Ferrier lors de la saison 2025-2026 en National 3, le latéral droit a successivement tapé dans l’œil de Habib Beye, puis de Bruno Genesio. Convoqué dans le groupe phocéen à trois reprises en fin de saison dernière, l’international U23 algérien a effectué la préparation estivale avec l’effectif pro. Il a ainsi été l’une des belles promesses de l’été avec un temps de jeu de 267 minutes en cinq matchs et deux passes décisives délivrées, soit le jeune le plus utilisé durant cette intersaison.

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Tous propos recueillis par LB sauf mentions.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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