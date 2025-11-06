Ces joueurs sont chauds pour la meilleure idée de carrière de Football Manager 2026

Ces joueurs sont chauds pour la meilleure idée de carrière de Football Manager 2026

À chaque sortie de Football Manager, la question n’est jamais de savoir si on va replonger, mais comment on va ruiner nos nuits.

Partir d’un club paumé de D7 anglaise pour grimper jusqu’à la Premier League ? Se lancer dans une D2 kazakhe en rêvant d’Europe ? Le choix du concept, c’est toujours le casse-tête de novembre. Sauf que cette année, un homme semble avoir trouvé la recette miracle.…

SF pour SOFOOT.com