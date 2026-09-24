Ces joueurs allemands à découvrir dans la liste des 44 de Klopp

Pour sa première à la tête de l'Allemagne, Jürgen Klopp a fait fort en convoquant pas moins de 44 joueurs. Une pelletée de jeunots qui sentent bon les Fribourg-Francfort d'un samedi après-midi en Bundesliga, mais qui représentent peut-être aussi le futur de la Mannschaft .

→ Younes Ebnoutalib (Francfort)

L’attaquant maroco-allemand pour lequel les Lions de l’Atlas se mordront les griffes d’ici quelques années. Younes Ebnoutalib, 23 ans, a marqué les esprits dès son premier match de championnat avec Francfort cette saison, collant un triplé dans la tronche de l’Union Berlin. Pas mal pour un bougre qui évoluait encore en quatrième division allemande en 2024-2025 et qui avait été « traité comme un chien » lors de son passage à Pérouse entre 2022 et 2024 (3 matchs en deux saisons). Gare à celui qui lui cherchera des noises sur le pré : Ebnoutalib a pratiqué le taekwando dès ses 3 ans, un âge où certains gosses ne maîtrisent pas encore le concept de cuillère. Et pour cause : son père, Faissal, a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques 2000 pour l’Allemagne. Ça nous suffit pour catégoriser Ebnoutalib comme le nouveau Zlatan.

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Par François Linden pour SOFOOT.com