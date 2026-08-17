Ces gros noms sans contrat à l’approche de la fin du mercato

Ces gros noms sans contrat à l’approche de la fin du mercato

Certains ont joué la Coupe du monde, d’autres traînent leur spleen depuis plusieurs années, quand les derniers collectionnent les pépins physiques depuis plusieurs années. Eux, ce sont les noms bien connus du foot, toujours sans contrat à l’approche de la fin du mercato estival 2026.

→ James Rodríguez

Fraîchement sorti d’une Coupe du monde plutôt réussie pour la Colombie mais plus compliquée sur le plan personnel, un joueur de son élégance doit retrouver chaussure à son pied gauche. Quelque chose de chic et raffiné qui, en plus, lui ferait découvrir un nouveau pays après douze expériences toutes plus exotiques les unes que les autres (León au Mexique, l’Olympiakós en Grèce et Al-Rayyan au Qatar, entre autres).

→ Où est-ce qu’il va signer ? À l’AS Monaco pour succéder à Paul Pogba au trophée du come-back de l’année.…

Par Arthur Chanteclair et Ulysse Llamas pour SOFOOT.com