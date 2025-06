Ces grands projets qui attendent le château de Versailles

Il est le premier président de l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à ne pas avoir de profil politique. Directeur du Petit Palais puis président des musées d'Orsay et de l'Orangerie, Christophe Leribault a succédé à Catherine Pégard en mars 2024. Le conservateur général du patrimoine doit pourtant faire preuve de tactique pour répondre aux enjeux du surtourisme et des incertitudes budgétaires.

Ce spécialiste du XVIIIe siècle, qui a fait revenir le public en nombre au musée d'Orsay, met aussi à profit toute la richesse des réserves du château en misant sur l'extension des lieux de visite et des expositions qui résonnent avec l'actualité.

Le Point : Quel bilan faites-vous de votre première année à la tête de l'Établissement public de Versailles ?

Christophe Leribault : Il y a d'abord eu l'étonnement face à l'immensité et à la variété des lieux. Je ne pensais pas que les toitures, par exemple, demanderaient autant de moyens et d'énergie, mais c'est la vie de châtelain ! On a eu un moment béni sans échafaudages, pendant les JO, qui ont été un formidable accélérateur de restauration. Mais il y a de nouveau des chantiers qui ne peuvent être reportés.

Quels sont-ils ?

La mise en conformité du corps central aux normes de sécurité incendie et de traitement climatique. C'est indispensable pour un meilleur