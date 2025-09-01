Cerise sur le gâteau, Ben Chilwell s'engage avec Strasbourg
La surprise du chef.
Après 17 recrues estivales, on était en droit de penser que Strasbourg avait bouclé son mercato. Que nenni ! Les Alsaciens ont profité une dernière fois – pour le moment – de la multipropriété BlueCo et des liens direct avec Chelsea pour attirer Ben Chilwell dans leurs rangs .…
EL pour SOFOOT.com
