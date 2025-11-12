Ce supporter français a choqué Rayan Cherki et Malo Gusto

On espère qu’ils s’en souviendront dans cent ans.

Ce mardi, les supporters présents à Clairefontaine ont pu rencontrer les joueurs de l’équipe de France en marge de leur entraînement, à la veille de la rencontre déterminante face à l’Ukraine. L’occasion pour Rayan Cherki et Malo Gusto de rencontrer un des plus fidèles supporters des Bleus : Monsieur Petit. Petit, oui, mais seulement du nom, étant donné que le principal intéressé s’apprête à souffler sa 101 e bougie dans tout juste un mois, ce qui n’a pas manqué d’émerveiller les deux anciens lyonnais.…

KM pour SOFOOT.com