Ce que vous pouvez regarder à la place d'OM-PSG ce soir
information fournie par So Foot 21/09/2025 à 17:23

En raison des conditions météorologiques, le Classique entre l’OM et le PSG a été reporté à lundi soir. Et comme vous aviez prévu de regarder ce match, vous êtes perdu au moment de choisir un programme télé ce soir. Heureusement, on est là pour vous aider.

  • Barcelone-Getafe

    Pour voir le Barça sans Lamine Yamal jouer dans un stade de 6 000 places face à une équipe qui va faire une faute toutes les 15 secondes. Quel pied.

  • Inter Milan – Sassuolo

    Les supporters du PSG pourront ainsi se remémorer cette victoire en finale de la Ligue des champions. Ceux de l’OM pourront prendre des nouvelles de Luis Henrique. Et les autres pourront admirer Marcus Thuram mettre un nouveau doublé.

  • Toulon – La Rochelle

    Parce qu’il annonce aussi de la pluie à Toulon et que c’est toujours rigolo de voir des joueurs de rugby se mettre des plaquages sous la pluie et finir plein de boue.

  • NFL RedZone

    Vous aimez les transversales millimétrées de Vitinha ? Alors vous allez adorer les passes téléguidées de Jalen Hurts le quarterback des Eagles de Philadelphie

  • Las Vegas Aces vs Indiana Fever

    4 titres de MVP de la WNBA, 2 titres de championne WNBA, 5 titres de meilleure contreuse de la WNBA, 2 titres de meilleure scoreuse de WNBA, 2 médailles d’or olympique. Voici une partie du palmarès de A’ja Wilson à 29 ans. Alors ça vaut le coup de jeter un coup d’oeil au Game 1 de la demi-finale entre son équipe des Aces de Las Vegas face au Fever de l’Indiana.

  • Aline sur TF1

    Parce que Valérie Lemercier est plus crédible dans son cosplay Céline Dion que Leonardo Balerdi dans celui de capitaine de l’OM.

  • Casino Royale sur France 2

    Si James Bond arrive à chaque fois à s’en sortir sans la moindre égratignure, l’OM pourrait bien réussir à enfin battre le PSG au Vélodrome alors que Barcola, Doué, Dembélé et Neves sont blessés. Et que les autres pensent qu’à une chose : la soirée post Ballon d’or de Dembélé.

  • Le Prestige sur Arte

    Deuxième tour de magie le plus fou de l’histoire après celui effectué par Luis Enrique pour transformer Ousmane Dembélé en Ballon d’or.

  • OM-PSG du 27 novembre 2011

    Pour les supporters de l’OM qui veulent revoir ce que ça

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank