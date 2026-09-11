Ce que Michael Olise voulait vraiment dire dans son interview d'après-match

Ce que Michael Olise voulait vraiment dire dans son interview d'après-match

Ce jeudi, l'homme de terrain de DAZN Allemagne s'est risqué à poser des questions à Michael Olise, MVP de ce Bayern-Bodø/Glimt et auteur d'un but génial. Sauf que le Mickey ne s'apprivoise pas comme ça et il faut apprendre à lire dans ses silences et ses mimiques. On l'a traduit ici.

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Bonsoir Michael, c’était un match difficile, du moins en première mi-temps. Comment vous sentez-vous après cette victoire 5-0, avec vos jolis buts et le trophée d’homme du match ? …

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com