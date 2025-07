Ce que le transfert de Valentin Rongier raconte de la rivalité Nantes-Rennes

L’arrivée de Valentin Rongier au Stade rennais en provenance de l’Olympique de Marseille a déjà fait couler beaucoup d’encre en raison d’anciens propos tenus par l’ex-Canari à l’encontre du club brétilien. Alors, shitstorm justifié ou démesuré au vu de la valeur réelle de cette rivalité bretonne ?

Si l’on devait lister un Top 10 des choses les plus mignonnes dans le foot, les mauvaises langues y mettraient pêle-mêle les supporters qui jettent des peluches sur le terrain pour les enfants malades, les fans du PSG qui pensent avoir gagné la Ligue des champions au mérite, les gosses de stars qui marquent un penalty fantoche devant le kop après le coup de sifflet final ou encore… la rivalité Nantes-Rennes. Depuis l’annonce du transfert des anciens Canaris Quentin Merlin et Valentin Rongier au Stade rennais (pour 20 millions d’euros, ce qui, selon le côté duquel on se place, constitue une bonne affaire ou non), les piliers de cafés du commerce n’en finissent plus de se déchirer, notamment à propos de la légitimité de la rivalité ligéro-brétilienne, laquelle serait tout à fait secondaire à l’échelle du football français, en comparaison avec des Paris-Marseille, Lyon-Saint-Etienne et autres Lens-Lille. Dit autrement, cette double arrivée provoquerait beaucoup de bruit pour pas grand chose.

Par Julien Duez pour SOFOOT.com