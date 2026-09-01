Ce que le prêt de Balerdi à la Roma va rapporter à l'OM

Ce que le prêt de Balerdi à la Roma va rapporter à l'OM

Où sont les pépettes ? Le refrain est le même depuis le début de l’été à l’Olympique de Marseille : le club doit vendre. Encore et toujours vendre. L’OM ne pourra pas vraiment compter sur le départ de Leonardo Balerdi pour renflouer les caisses.

Dans son édition de ce mardi, L’Équipe précise que le prêt payant d’une seule saison de l’Argentin ne va rapporter qu’un seul petit million d’euro aux Phocéens . L’option d’achat, à hauteur de 13 millions, ne sera effective que si les Romains parviennent à se qualifier pour la Ligue Europa et offrent un temps de jeu minimal à Balerdi, le nombre de matchs n’étant pas précisé. …

ABS pour SOFOOT.com