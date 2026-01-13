Ce que l'on sait sur l'assassinat d'Alain Orsoni

Alain Orsoni est décédé à l'âge de 72 ans, assassiné aux obsèques de sa propre mère. Voici ce que l'on sait de la tragique disparition de l'ex-président de l'AC Ajaccio et figure du mouvement indépendantiste, dont le passé houleux laissent entrevoir la piste des représailles.

« Le mec qui veut me tuer, c’est simple : je pars de chez moi tous les matins à la même heure au stade. Tout le monde connaît ma route, puisque je vis au village, chez ma maman, à 57 ans. […] Objectivement, il n’y a aucune raison que l’on vienne me tirer dessus. Sauf peut-être un fou qui va ressasser une vieille histoire de vingt ans en se disant : « Tiens, Orsoni il s’en est bien tiré à l’époque, je vais lui faire sa fête. » » Ces mots, prononcés par Alain Orsoni dans nos colonnes en septembre 2011 ( So Foot , n°89), sonnent quinze ans plus tard comme une triste prémonition. Visé selon le procureur de la République à Ajaccio, Nicolas Septe, par un tireur isolé embusqué et un « un tir à longue distance », depuis la dense forêt qui entoure le cimetière de Vero (650 habitants), c’est dans son village, que l’ex-président de l’AC Ajaccio a été assassiné ce lundi 12 janvier d’une seule balle dans le thorax alors qu’il assistait aux obsèques de sa mère.

L’impact fatal aurait eu lieu aux alentours de 16h, alors qu’Alain Orsoni se recueillait sur la tombe de sa mère, ou quittait le cimetière, selon les sources locales qui se confrontent. Tenté d’être réanimé par les secours dans l’heure qui a suivi le choc, sans succès, cette figure du mouvement nationaliste corse et dirigeant de l’ombre à la vie improbable s’est éteint à l’âge de 71 ans. « Qu’est-ce qui se passe chez nous ? La Corse me paraît pire que la Sicile, c’est inimaginable » , déclarait à Ici Corse l’abbé Roger-Dominique Polge, qui a assisté à la scène puisqu’il dirigeait la cérémonie d’obsèques de la mère d’Orsoni, ancienne institutrice.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com