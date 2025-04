« Ce que je pourrais dire à Asensio, c’est de déstabiliser les Parisiens avant le match »

Prêté par Genk au Standard de Liège cette saison, Andi Zeqiri s’est distingué en marquant face à son équipe d’origine en décembre dernier lors d’un match de Coupe de Belgique. Sa préparation d’un rendez-vous pas comme les autres, ses émotions au moment de marquer ou encore les réactions engendrées : l’international suisse livre sa recette alors que Marco Asensio tentera de l’imiter ce mardi soir face au PSG.

Avais-tu préparé le dernier Genk-Standard différemment des autres matchs au vu du contexte ? Cette rencontre avait-elle un goût particulier pour toi, le joueur de Genk prêté au Standard ?

Il y a une adrénaline au début du match de savoir que tu joues contre tes anciens coéquipiers, ceux que tu as côtoyés pendant un an. Sachant que ma période à Genk a été bonne, mais j’aurais préféré qu’elle soit encore meilleure. J’étais excité, d’autant que c’était un match à élimination directe, mais je me suis préparé comme pour un match normal. Je connaissais tous les adversaires et il y avait un challenge entre nous, je voulais leur monter que j’étais présent. Amicalement, bien sûr. Une fois le coup d’envoi donné en revanche, tout redevient normal, il n’y a plus rien de différent avec les matchs que tu joues tout le temps. Le côté marrant, c’est qu’on s’envoyait des messages avant, on se chamaillait un petit peu. Je m’entends super bien avec le préparateur physique, donc on s’envoyait quelques messages. Ce sont de bons moments à vivre.…

Propos recueillis par Tom Binet pour SOFOOT.com