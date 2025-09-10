Ce qu’on aimé lors des matchs de la zone Afrique

Pendant que les grosses nations européennes tracent leur route vers l'Amérique sans trop d'encombres, la bataille fait rage au sein de la zone Afrique, à quelques mois de la CAN. Tour d'horizon des meilleurs moments de cette trêve, avant la fin de l'aventure au mois d'octobre.

Des scénarios dingues

La prise de bec entre la RDC et le Sénégal restera comme l’un des grands moments de cette trêve internationale. De la tension liée à l’enjeu, des rebondissements, du spectacle et une fin inattendue : la rencontre aura rassemblé tous les éléments d’un bon scénario. Avec à l’arrivée une victoire improbable des Lions de la Teranga, passés tout proche de la catastrophe en étant menés 2-0, mais finalement en position de force après leur remontada. Un coup de force également réussi cinq jours plus tôt par la Guinée équatoriale sur la pelouse de Sao Tomé-et-Principe, insuffisant cette fois pour entretenir le rêve américain. Un fantasme que peut en revanche encore nourrir Madagascar, d’abord mené sur sa pelouse par le modeste Tchad, avant de renverser la table (3-1). Merci pour ces émotions.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com