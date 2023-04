Ce qu’il faut savoir sur le sarcome synovial dont souffre Matthieu Lartot

« C'est une question de survie. » Matthieu Lartot a annoncé qu'il allait devoir être amputé de la jambe droite en raison de la récidive de son cancer agressif au genou. Dans une interview accordée au Midi olympique , il raconte qu'un « sarcome trois fois plus grand que le premier est apparu » et que certaines cellules irradiées précédemment n'ont pas totalement disparu.

Maintenant, « le danger, c'est que ça se dissémine dans d'autres parties du corps ». S'il vit cet acte comme « une libération », il rappelle que pour lui « l'important, c'est le combat pour la vie ; ce n'est pas de garder ou pas ma jambe ».

Le journaliste avait été victime de ce cancer une première fois à l'âge de 16 ans. Le risque de récidive était alors entre 1 et 5 %. Le sarcome synovial est une tumeur agressive des tissus mous qui reste relativement rare. Contrairement à ce que son nom laisse supposer, elle ne se développe pas dans le tissu synovial. « La tumeur se développe habituellement dans le voisinage de tendons, de bourses ou de capsules articulaires, et notamment aux membres inférieurs (localisation préférentielle au genou [creux poplité] ; représente la tumeur maligne du pied et de la cheville la plus fréquente entre 6 et 45 ans) », détaille l'université de Tours.

Une chirurgie nécessaire

Ce sarcome représente entre 7 et 8 % des sarcomes malins chez l'homme et touche, en majorité, les grosses

