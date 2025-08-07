 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Banque d'Angleterre: baisse de taux attendue face à une économie à la peine
information fournie par Boursorama avec AFP 07/08/2025 à 08:41

La Banque d'Angleterre (BoE) devrait abaisser jeudi son taux directeur d'un quart de point de pourcentage, à 4%, pour soutenir une économie à la peine, que les droits de douane américains pourraient un peu plus affecter.

( AFP / JUSTIN TALLIS )

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Malgré l'accélération inattendue de l'inflation enregistrée en juin, à 3,6% sur un an, loin de la cible de 2%, l'activité économique devrait être le sujet de préoccupation prioritaire de l'institution.

Il s'agirait, si le consensus des analystes se confirme, de la cinquième baisse depuis le début du cycle d'assouplissement monétaire de la banque centrale britannique en août 2024.

Le Comité de politique monétaire de la BoE "est confronté à un dilemme peu enviable" avec la dégradation des "données sur la santé de l'économie britannique", estime Matthew Ryan, spécialiste des marchés pour Ebury.

La croissance a ralenti pour le deuxième mois d'affilée en mai au Royaume-Uni, et le taux de chômage a atteint 4,7%, un niveau inédit en près de quatre ans, signe d'un ralentissement de l'emploi dans la foulée d'une hausse des cotisations patronales décidée par le gouvernement travailliste.

Par ailleurs, après un accord commercial officialisé fin juin avec Washington, les produits britanniques entrant aux États-Unis sont désormais taxés à 10 %.

Mais si ce taux reste plus avantageux que les 15 % imposés aux produits de l'Union européenne, Londres ne sort pas indemne pour autant et la Banque d'Angleterre a mis en garde contre les répercussions plus larges de la guerre commerciale sur l’économie britannique, ouverte et fortement intégrée aux échanges mondiaux.

L'inflation reste de son côté élevée, mais elle a nettement ralenti depuis son pic à plus de 11% fin 2022.

"La BoE estime que la hausse de l'inflation sera un effet temporaire de la répercussion par les entreprises des hausses de cotisations patronales sur les consommateurs", et devrait s'atténuer l'année prochaine, note Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Lors de sa dernière réunion en juin, l'institution avait joué la carte de la prudence, en maintenant son taux directeur inchangé.

La Réserve fédérale américaine, qui a opté pour un statu quo sur ses taux fin juillet, dans une fourchette entre 4,25% et 4,50%, devrait de son côté les abaisser en septembre.

La Banque centrale européenne a elle aussi récemment gardé ses taux inchangés, satisfaite de l'apaisement de l'inflation dans la zone euro.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une jeune femme attache les bras de sa modèle sous les yeux de Hajime Kinoko, l'un des plus connus artistes japonais de "shibari", l'art des cordes, le 26 mai 2025 à Tokyo ( AFP / Caroline GARDIN )
    "Créer du lien": un artiste japonais noue les espaces et les corps avec des cordes
    information fournie par AFP 07.08.2025 09:50 

    Au coeur de Tokyo, un homme observe une jeune femme attacher les bras de sa modèle avec des cordes reliées à des chaînes suspendues au plafond, rien à voir pourtant avec un bar BDSM, il s'agit d'un atelier d'art. À 48 ans, cet homme, Hajime Kinoko, t-shirt noir ... Lire la suite

  • Le logo de Maersk au sommet d'un bâtiment de la Zona Franca à Barcelone
    Maersk relève ses prévisions annuelles après un 2e trimestre meilleur que prévu
    information fournie par Reuters 07.08.2025 09:37 

    Le groupe de transport maritime A.P. Moller-Maersk a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année. "Malgré la volatilité du marché et l'incertitude persistante ... Lire la suite

  • ( AFP / ODD ANDERSEN )
    Suisse: le taux de chômage se maintient à 2,7% en juillet
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.08.2025 09:34 

    Le taux de chômage en Suisse s'est maintenu à 2,7% en juillet, selon les relevés du ministère de l'Economie publiés jeudi, avant toutefois le choc des droits de douane américains qui fait craindre des répercussions pour l'emploi. Fin juillet, 129.154 personnes ... Lire la suite

  • Photo montrant des images de réseaux sociaux d'influenceurs en "sleepmaxxing", conseillers en "optimisation du sommeil", le 14 juillet 2025 à Washington ( AFP / Drew ANGERER )
    "Maximiser son sommeil": des influenceurs nous font rêver
    information fournie par AFP 07.08.2025 09:33 

    Se scotcher la bouche pour dormir, n'avaler aucun liquide avant d'aller au lit, mais se gaver de kiwis: des influenceurs en "sleepmaxxing", conseillers en "optimisation du sommeil", inondent les réseaux sociaux de leurs vidéos, mais sans aucun résultat médical ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank