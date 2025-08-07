Inde: les exportateurs craignent la faillite avec le doublement des droits de douane américains

Les exportateurs indiens craignent que leurs entreprises ne soient plus viables économiquement, après que Donald Trump a décidé d'imposer 50% de droits de douane sur leurs produits, reprochant à New Delhi ses achats de pétrole russe.

( AFP / SAM PANTHAKY )

"Cette mesure est un revers important pour les exportations indiennes, car près de 55% de nos expéditions vers le marché américain sont directement touchées", a réagi mercredi dans un communiqué S.C. Ralhan, président de la Fédération des organisations indiennes d'exportation (FIEO).

Il a ajouté que "le droit de douane réciproque de 50% impose un coût qui désavantage nos exportateurs de 30 à 35% par rapport à leurs concurrents des pays où ces tarifs sont moins élevés".

L'indice boursier Nifty a reculé de 0,31% après l'entrée en vigueur jeudi de la hausse initiale de 25% des droits de douane américains.

Mais ces droits de douane doivent être doublés dans trois semaines, après que Trump a signé mercredi un décret imposant des droits de douane supplémentaires de 25% à New Delhi, au deuxième rang des plus gros acheteurs de pétrole russe.

S.C. Ralhan a précisé que de nombreuses commandes "sont déjà en attente" car les acheteurs réévaluent leurs décisions.

Selon lui, pour "un grand nombre" de petites et moyennes entreprises, les marges de profit "sont déjà faibles". "Absorber cette augmentation soudaine des coûts n'est tout simplement pas viable", a-t-il conclu.

Les Etats-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Inde, New Delhi exportant pour 87,4 milliards de dollars de marchandises vers le pays.

Shilan Shah, du cabinet Capital Economics, a averti dans une note que "l'attractivité de l'Inde en tant que pôle manufacturier émergent sera fortement compromise", si les droits de douane américains supplémentaires restent en vigueur.

Selon lui, les achats américains représentent environ 2,5% du PIB de l'Inde.

Il a ajouté qu'un tarif douanier de 50% est "suffisamment important pour avoir un impact significatif".

La baisse des exportations qui en résulterait ferait passer la croissance économique à environ 6% pour 2025 et 2026, au lieu des 7% prévus actuellement.