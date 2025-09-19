Ce qu'il faut savoir sur l'affaire Achraf Hakimi

Une juge d'instruction doit décider si elle rend un non-lieu en faveur d'Achraf Hakimi ou si elle décide de le renvoyer devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine. Le joueur du PSG est visé par une enquête pour viol, remontant à février 2023, et plusieurs questions se posent.

Pourquoi le parquet demande-t-il un procès ?

Parce que, selon lui, il y a suffisamment de preuves pour l’ouvrir. Le procureur, monsieur Hervé Lollic, estime qu’il existe des « charges suffisantes » à l’encontre d’Achraf Hakimi. Après deux ans et demi d’information judiciaire, le parquet de Nanterre a rendu en août son réquisitoire définitif. Le Parisien , qui a sorti en premier l’information, raconte que le parquet réclame la mise en accusation du joueur de 26 ans devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine.

Que sait-on de cette nuit du 24 au 25 février 2023 ?

La première mise en examen du latéral parisien remonte au 3 mars 2023. Elle fait suite à des accusations d’une femme de 24 ans. L’ex-étudiante en mode a déclaré avoir été violée au domicile du joueur, à Boulogne-Billancourt. Elle avait fait connaissance avec Achraf Hakimi sur les réseaux sociaux, avant de se rendre chez lui en Uber après un mois d’échanges sur Instagram. De cette soirée, elle rapporte un rapport sexuel non consenti avec le joueur. Le joueur lui, sortait alors d’un autre date, qui s’était achevé quelques minutes plus tôt. Dans sa version, il fait état de « trois scènes de baiser » , avant que la jeune femme exprime son refus d’avoir un rapport sexuel avec lui. « Le joueur a respecté son choix et comme il se faisait tard, lui a proposé de lui payer un VTC pour rentrer, ce qu’elle a refusé pour attendre son amie. » , selon Maître Fanny Colin, avocate d’Achraf Hakimi.…

Propos de FC recueillis par UL.

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com