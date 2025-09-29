Ce qu’il faut retenir de la sixième journée de Ligue 1

Les tops et les flops du week-end en L1.

Le coup de clim de la sixième journée

Cette sixième journée de Ligue 1 a débuté par un véritable coup de froid, tombé sur l’Alsace vendredi soir peu après 22h30. Bien dans sa peau depuis l’entame de la saison et dans son match, surtout après l’ouverture du score d’Abdoul Ouattara, le RC Strasbourg s’est heurté à la semaine historique traversée par l’OM. Pierre-Emerick Aubameyang s’est ensuite occupé d’égaliser, Joaquín Panichelli de gâcher plusieurs balles de but et l’inattendu Amir Murillo de glacer la Meinau sur le gong. Une rencontre disputée dans une drôle d’ambiance en raison de la grève des ultras strasbourgeois, en conflit avec leur direction. Surtout, une victoire qui confirme la très belle forme des Phocéens, qui possèdent désormais la meilleure dynamique du championnat avec trois victoires consécutives.

