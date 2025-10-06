Ce qu’il faut retenir de la septième journée de Ligue 1

Les tops et les flops du week-end en L1.

La démonstration du week-end

En étrillant Angers sur le score de 5-0 à la Meinau, Strasbourg a réalisé le carton du week-end en signant sa plus large victoire dans l’élite depuis janvier 2021 face à Nîmes (5-0). Défaits à Marseille la semaine dernière, les hommes de Liam Rosenior rebondissent de la meilleure des manières. Auteur d’un doublé, Joaquín Panichelli prouve l’étendue de son talent et porte son compteur à cinq buts en sept matchs de championnat. Mais il n’a pas été le seul à briller puisque l’ailier gauche Martial Godo a également trompé deux fois le pauvre Hervé Koffi. Grâce à cette large victoire, le RCSA monte sur le podium et compte autant de points que Marseille ou Lyon. À ce rythme, les Strasbourgeois s’affirment comme de vrais outsiders pour la course à la Ligue des champions.

Le geste du week-end

Dans un match fermé, il faut parfois un éclair de génie pour désamorcer la situation. C’est exactement ce qu’il s’est passé ce dimanche soir lors de la grosse affiche de cette septième journée entre Lille et le PSG (1-1). Entré en jeu à la place de Barcola, Nuno Mendes s’est illustré en inscrivant un sublime coup franc aux 25 mètres. Un geste de grande classe qui porte son total à cinq pions en championnat sous les couleurs parisiennes. Difficile de rêver mieux pour conclure sa semaine après une performance déjà XXL face à Barcelone en Ligue des champions. Et ce, même si Paris a perdu quelques plumes en concédant le match nul en toute fin de match à cause d’un ancien de la maison.…

